دشن المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في أبو ظبي ، والمقرر إنطلاقها في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” بقيادة المدير الفني “إيرڤي رينارد”،حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وتغيب عن الحصة التدريبيةسالم الدوسري، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله مادو، سامي النجعي بسبب الإصابة.

ويواصل المنتخب الوطني غدا الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية على “ملعب قصر الإمارات”.