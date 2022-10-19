أوضحت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة لها تاريخ طويل يرجع إلى 200 عامًا، وبالتالي فإن لديها سجل بيانات مناخية لهذه الفترة، وذلك لمعظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إيمان شاكر:”رصد الواقع يجعلنا ندرس تأثير التغيرات المناخية، وتكون الدراسة عبارة عن أرقام وإحصائيات فعلية وواقعية”، موضحة أن قواعد السجلات المناخية يتم عمل سجلات وأبحاث منها، بحيث يتم دراسة التغيرات المناخية في كل منطقة، مثل ارتفاع درجات الحرارة والانخفاضات وزيادة في معدلات الأمطار وقلة أو ندرة في كميات الأمطار.

وتابعت:”في السنوات العشرة الأخيرة حدث تغييرات كبيرة، بدأنا نرى نوبات الطقس المتطرفة (الجامحة) حيث بدأ تكراريتها في الزيادة، وإذا حدثت موجة أمطار عنيفة مرة لا نسميها تغيرات مناخية، ولكن عندما تحدث أكثر من مرة بشكل أكثر مما تعودنا عليه، نقول إنه تغيرات مناخية”.