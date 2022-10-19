تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫69753 مقابل الريال الواحد 0٫27045
– الدولار: 3٫75596 مقابل الريال الواحد 0٫26624
– درهم إماراتي: 1٫02256 الريال الواحد 0٫97794
– ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62751
– دينار أردني: 5٫29761 مقابل الريال الواحد 0٫18877
– دينار كويتي: 12٫11232 مقابل الريال الواحد 0٫08256
– دينار بحريني: 9٫96344 مقابل الريال الواحد 0٫10037
– الريال القطري:1٫03150 مقابل الريال الواحد 0٫96946
– الدرهم المغربي: 0٫34317 مقابل الريال الواحد 2٫91690
– الجنيه المصري:0٫19096 مقابل الريال الواحد 5٫23667
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