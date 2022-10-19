تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫69753 مقابل الريال الواحد 0٫27045

– الدولار: 3٫75596 مقابل الريال الواحد 0٫26624

– درهم إماراتي: 1٫02256 الريال الواحد 0٫97794

– ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62751

– دينار أردني: 5٫29761 مقابل الريال الواحد 0٫18877

– دينار كويتي: 12٫11232 مقابل الريال الواحد 0٫08256

– دينار بحريني: 9٫96344 مقابل الريال الواحد 0٫10037

– الريال القطري:1٫03150 مقابل الريال الواحد 0٫96946

– الدرهم المغربي: 0٫34317 مقابل الريال الواحد 2٫91690

– الجنيه المصري:0٫19096 مقابل الريال الواحد 5٫23667