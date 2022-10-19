كشفت مجموعة لاندمارك العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروعها في عدة مدن.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد – الترويج المرئي، مدقق التجزئة، مدقق التجزئة، تنفيذي – تدقيق التجزئة. مدير المنطقة – المملكة، تنفيذي – مدقق تجزئة، مجموعة الموارد البشرية، دعم العمليات الإقليمية، مدير تطوير المواهب، مدير المدينة، قائد الفريق – الأثاث، شريك مبيعات، مساعد في محل.

وأشارت المجموعة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة لاندمارك العربية