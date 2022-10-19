تعد جمس سييرا هي إحدى أفضل سيارات البيك اب في السوق السعودي حيث تتوفر من خلال شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية للسيارات، وهنا نعرفكم على أهم المعلومات عن البيك اب.

وتتوفر في 7 فئات: تتضمن الفئات الأساسية SLE واليفيشن وSLT، والفئة المخصصة للطرق الوعرة XT4، والفئة الأعلى قدرة منها AT4X، والفئة الفخمة دينالي، والأفخم منها دينالي التميت.

وحصلت على محرك 4 سلندر 2.7 لتر بنزين تيربو بقوة 310 حصان وعزم 583 نيوتن متر قياسي في SLE واليفيشن، محرك 8 سلندر 5.3 لتر بنزين بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر قياسي في SLT وAT4 ومتوفر اختياري في اليفيشن، محرك 8 سلندر 6.2 لتر بنزين بقوة 420 حصان وعزم دوران 623 نيوتن متر قياسي في AT4X ودينالي ودينالي التميت ومتوفر اختياري في AT4.

ويأتي ذلك بالإضافة ناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيكي مع محرك التيربو، و10 سرعات أوتوماتيكي مع المحركين الآخرين “8 سلندر”، فئات AT4 وAT4X تتميز بقدرات إضافية على الطرق الوعرة بما فيها نظام رفع التعليق بمقدار 2 بوصة مع نظام Rancho أحادي الأنبوب لامتصاص الصدمات وإطارات جوديير Wrangler DuraTrac.

أما عن فئات دينالي ودينالي التميت: تتميز بتخصيصات تصميمية من الخارج مع الشبك والجنوط الحصريين إلى الداخل مع التطعيمات الخشبية ذات المسام وقطع الألمنيوم ومقاعد الجلد المحبب. وتتميز بنظام تعليق يتضمن التخميد المتكيف مسبقا مع سطح الطريق.