أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن صادق تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، على إثر الفيضانات المُدّمِرة التي أسفرت عن وفاة مئات الأفراد، ونزوح عدد آخر وإحداث دمار في العديد من ولايات نيجيريا.

وتقدمت الأمانة العامة للمنظمة بأحر تعازيها الصادقة لأسر الضحايا ومواساتها للنازحين وغيرهم من ضحايا الفيضانات الأسوأ التي شهدتها نيجيريا في العقد الأخير.

كما أشادت منظمة التعاون الإسلامي، بالتدابير الإغاثية والوقائية العاجلة التي اتخذتها الحكومة النيجيرية لمواجهة العواقب السلبية للفيضانات، داعيةً في الوقت ذاته مؤسساتها المالية والدول الأعضاء المانحة والشركاء الدوليين إلى تقديم جميع المساعدات الإنسانية المُمكنة لنيجيريا وعلى نحو عاجل، وستسعى المنظمة إلى حشد المزيد من الدعم لمساعدة نيجيريا في جهودها للتعافي من آثار تلك الفيضانات.