أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.1 % مغلقا عند 11795 نقطة (- 15 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 85.70 ريال.

وهبطت أسهم “بنك البلاد” و”مصرف الإنماء” و”السعودي الفرنسي” و”معادن” و”سابك للمغذيات” و”بنك ساب” و”دار الأركان” بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “صناعة الورق” تراجعات اليوم بنسبة 7 %، عند 32.55 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

في المقابل، ارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”الأهلي السعودي” بأقل من 1 %.

وأنهت أسهم “بنك الرياض” و”سبكيم العالمية” و”البحري” و”المواساة” و”كيان السعودية” و”المراعي” و”التصنيع الوطنية” و”الدواء”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم “القصيم القابضة – جاكو” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 23.76 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وأعلنت “تداول السعودية” اليوم تعليق تداول سهم “ساب للتكافل” والبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق بعد اكتمال الاندماج مع “ولاء للتأمين”.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق “تعليم ريت” عند 12.56 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.