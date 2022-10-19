أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، حالة الحرب في الأقاليم الـ4 الأوكرانية التي تم ضمها للبلاده الشهر الماضي وهي: دونيتسك ولوغانسك وخيرسون، وزابوريجيا.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي: “وقعت مرسوما على وضع الأحكام العرفية في دونباس وخيرسون وزابوريجيا”.

وأضح أنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم المذكورة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، معلناً إنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في تلك المناطق المنضمة.

ووجه بوتين الحكومة بتشكيل مجلس تنسيقي مع الأقاليم المنضمة برئاسة رئيس الوزراء “ميخائيل ميشوستين”.

وتشهد موسكو حالة تأهب قصوى حيث أعلن زعيم الكرملين، حالة التأهب في مناطق المقاطعة الفيدرالية المركزية، والتي تشمل موسكو والمنطقة الفيدرالية الجنوبية، داعيا إلى تعزيز حماية النظام العام وضمان السلامة العامة وحماية المرافق العسكرية والمرافق الحكومية والخاصة

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