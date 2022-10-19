تقدم حقوقيون إيرانيون بمطالبات رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل طرد منتخب إيران من منافسات كأس العالم الذي سينطلق في قطر الشهر المقبل، وذلك بسبب المجازر التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المعارضة والمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام.

وجاءت تحركات الحقوقيين بدعم وتعاون مع الرياضيين الإيرانيين، بمساعدة مجموعة من أبرز المحامين الدوليين، وتم اليوم رفع طلبات رسمية بتعليق عضوية اتحاد كرة القدم الإيراني، وطرده منتخبه من مونديال قطر.

يذكر أن هذه الخطوة تستهدف تعليق اتحاد كرة القدم الإيراني، تليه إيقاف النظام الرياضي بأكمله في إيران، حيث يعتبر الحقوقيون الإيرانيون حكومة بلادهم بأنها حكومة قاتلة لذلك يجب عرقلة مشاركتهم بحرية في الساحات الرياضية الدولية مثلما حدث مع روسيا عقب دخولها للأراضي الأوكرانية.