حصلت الفارسة أمل بنت فيصل على رخصة خيّال، في إنجاز غير مسبوق كأول خيّالة سعودية تجتاز الاختبار والمعايير المطلوبة في السباقات.

وحصلت على الرخصة من نادي سباقات الخيل بعد نجاحها في الاختبار المخصص من قبل اللجنة المخولة بمنح هذه الرخصة، لتكون بذلك مهيئة للمشاركة في السباقات الرسمية.

وتمنح رخصة خيّال عند اجتياز الاختبارات المخصصة وفق آلية دولية متعارف عليها؛ ليكون حاملها على قدر كبير من الاحترافية لمواكبة قوة السباقات وما تتضمنه من تكتيكات وتكنيكات خاصة وفق منظومة من القواعد والأنظمة.