شركة تاب السعودية للمقاولات، تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج للعمل بمجال مراقبة الوثائق والمستندات، بمدينة الرياض (مشروع القدية) براتب شهري يتراوح بين 6 إلى 7 آلاف ريال.

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة على النحو التالي:

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، الترجمة، اللغة الإنجليزية.

– حديث التخرج (لا يشترط خبرة مسبقة).

– إتقان برامج مايكروسوفت ومعرفة برامج أوراكل.

– درجة ممتازة في اختبار ایلتس ستيب. – الراتب: 6000/7000

– قادر على الانضمام الفوري.

للتقديم ترسل السيرة الذاتية (PDF) على الإيميل التالي: هنا