شركة تاب السعودية للمقاولات، تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج للعمل بمجال مراقبة الوثائق والمستندات، بمدينة الرياض (مشروع القدية) براتب شهري يتراوح بين 6 إلى 7 آلاف ريال.
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة على النحو التالي:
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، الترجمة، اللغة الإنجليزية.
– حديث التخرج (لا يشترط خبرة مسبقة).
– إتقان برامج مايكروسوفت ومعرفة برامج أوراكل.
– درجة ممتازة في اختبار ایلتس ستيب. – الراتب: 6000/7000
– قادر على الانضمام الفوري.
للتقديم ترسل السيرة الذاتية (PDF) على الإيميل التالي: هنا
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