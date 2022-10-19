سلطت صحيفة “supersport” الجنوب أفريقية الضوء على 5 لاعبين بقائمة المنتخب الوطني، ودعت لمشاهدتهم من قبل مراقبي الأندية، الذين سيبذلون قصارى جهدهم للظهور بالعناوين الرئيسة في بطولة قطر 2022.

وقالت الصحيفة إن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر نجح في ضم نجوم مرموقين، مثل: سالم الدوسري، وسلمان الفرج، وعبد الإله العمري، وسامي الناجي، فراس البريكان.

ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم بجانب الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، وينطلق كأس العالم 2022، يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022.