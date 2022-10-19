أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن رؤية 2030 ألهمت كثيرا من المستثمرين الذين أدركوا أن المملكة هي وجهة تفوق الدول الكبرى التي كانوا يجرون خلفها، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي لوزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات .

وقال الفالح :” رؤية 2030‪ ألهمت المستثمرين، وبدون مبالغة فإن أكبر المستثمرين وأصغرهم اليوم مهتمين بالمملكة، ويرون المملكة كوجهة تفوق الدول الكبرى”