ردد عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في ألمانيا هتافات ضد السفير الإيراني في برلين مطالبين برحيله.

واضطرت قوات الشرطة الألمانية لمرافقة السفير الإيراني لحمايته من أعضاء الثائرين ضده وضد النظام الإرهابي الذي يمثله.

وشعر السفير الإيراني بالخجل الشديد عندما شاهد ذلك، وقام بتغطية وجهه وتسارعت خطواته هربا من المكان.

واعتبر المواطنون الإيرانيون أن الدبلوماسيين الإيرانيين أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم الرحيل من ألمانيا.

يذكر أن إيران تشهد مظاهرات اجتاحت أرجاء البلاد للتنديد بانتهاكات النظام الإيراني والمطالبة برحيله.