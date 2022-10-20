نفى الفنان حسام حبيب، علاقته بالتسريب الصوتي المنسوب إليه في الساعات الماضية، الذي تبرأ خلاله من علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال حسام حبيب :” ليس لي علاقه بهذا التسجيل، واعتقد أنه مفبرك وعمري ما هخون شيرين في ظرف زي ده أو أتخلى عنها، ومش أنا الشخص اللي أتخلى عن حد في أزمته “.

وجاء في التسريب الصوتي الأتي:” شيرين دى أكبر غلطة غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري ولا عاوز اسمع اسمهاتاني ولا عاوز اشوفها في حياتي تاني”، لافتا: “وتنسى إنها عرفت حد اسمه حسام في حياتها ومن اللحظة دي معرفش اسمه شيرين”.