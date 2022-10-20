الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس20 اكتوبر

زفة عرسان تنتهي بكارثة بسبب فيل غاضب

منذ 44 دقيقة
0
1022
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    بالصور.. أعراض تلف رأس المحرك وكيفية فحصه

    بالصور.. أعراض تلف رأس المحرك وكيفية فحصه

    منذ 34 دقيقة
    0
    1101
    لأول مرة في المملكة و الشرق الأوسط تدشين جهاز تثقيف نفسي رقمي

    لأول مرة في المملكة و الشرق الأوسط تدشين جهاز تثقيف نفسي رقمي

    منذ 39 دقيقة
    0
    1104

    زفة عرسان تنتهي بكارثة بسبب فيل غاضب

    منذ 44 دقيقة
    0
    1022
    &#8220;الفالح&#8221;: هناك محادثات متقدمة مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة

    “الفالح”: هناك محادثات متقدمة مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة

    منذ 49 دقيقة
    0
    1118
    بالفيديو.. افتتاح مطار غرب الراس على مساحة 17 مليون متر مربع خلال أيام

    بالفيديو.. افتتاح مطار غرب الراس على مساحة 17 مليون متر مربع خلال أيام

    منذ 54 دقيقة
    0
    1124