لأول مرة في المملكة و الشرق الأوسط تدشين جهاز تثقيف نفسي رقمي

دشن مستشفى الصحة النفسية بجدة ممثلآ في قسم التوعية الصحية في المستشفى جهاز التثقيف الرقمي الذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط.

ويهدف الجهاز الى تقديم المواد التثقيفية للمستفيدين بطرق رقمية مختلفة ترفع جانب الوعي الصحي لديهم و ذلك تواكباً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول الرقمي و تعزيز الوعي الصحي للمجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل باعيسى مدير إدارة التوعية الصحية في المستشفى ان الجهاز يحتوي على مواضيع نفسية مختلفة يتم تقديمها بشكل رقمي عن طريق لمس الشاشة حيث يتم من خلال الجهاز الشرح الكامل عن الاضطراب النفسي من خلال التطرق إلى الأعراض والأسباب و عوامل الخطورة وكذلك العلاجات لكل اضطراب نفسي.

كما يمكن من خلال الصور التعريفية بالاضطراب توضيح بعض جوانبه بشكل سلس للمستفيد و من خلال الفيديوهات التثقيفية يمكن للمستفيد الاطلاع على أهم تلك المواضيع و الاستفادة من المحتوى العلمي.