أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.4% مغلقا عند 11964 نقطة (+ 169 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 87.70 ريال.

وأنهت أسهم “بنك الرياض” و”الأهلي” و”العربي” و”البلاد” و”جرير” و”اتحاد اتصالات” و”مجموعة تداول” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وصعد سهم “مبكو” بنسبة 5 % عند 53.70 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 1.5 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن بدء مرحلة الإجراءات التحضيرية لمشروع مصنع ورق الكرتون الجديد باستثمارات تقارب 1.5 مليار ريال.

في المقابل تراجع سهم “بنك ساب” بأكثر من 2%، وكان البنك قد أعلن عن نتائجه المالية للربع الثالث 2022 مسجلة ارتفاعا بنحو 58%.

وتصدر سهم “المراعي” تراجعات اليوم بنحو 3% عند 56 ريالا بعد المكاسب التي سجلها السهم خلال الجلسات الماضية.