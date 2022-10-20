صرح شيرر أسطورة نيوكاسل بأن هناك لاعب في صفوف مانشستر يونايتد سعيد بما يحدث للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال شيرر: ” هل سأكون مثيرًا للجدل إذا قلت إن برونو فيرنانديز يبدو أكثر سعادة في هذا الفريق بدون رونالدو؟”.
وأضاف: “فقط أنظر لما قدمه في المباراة، يمتلك طاقة وحيوية ومرونة، كان يقود خط الوسط، لديه القدرة على مساعدة زملاءه دفاعيًا وهجوميًا، لقد فعل الكثير من أجلهم”.
وتابع: “لقد استحق الهدف الذي سجله في توتنهام تقديرًا للمجهود الكبير الذي قام به”.
يذكر أن كريستيانو أصبح خارج حسابات المدرب الهولندي ايريك تين هاج في صفوف يونايتد في الموسم الجاري.
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