صرح شيرر أسطورة نيوكاسل بأن هناك لاعب في صفوف مانشستر يونايتد سعيد بما يحدث للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال شيرر: ” هل سأكون مثيرًا للجدل إذا قلت إن برونو فيرنانديز يبدو أكثر سعادة في هذا الفريق بدون رونالدو؟”.

وأضاف: “فقط أنظر لما قدمه في المباراة، يمتلك طاقة وحيوية ومرونة، كان يقود خط الوسط، لديه القدرة على مساعدة زملاءه دفاعيًا وهجوميًا، لقد فعل الكثير من أجلهم”.

وتابع: “لقد استحق الهدف الذي سجله في توتنهام تقديرًا للمجهود الكبير الذي قام به”.

يذكر أن كريستيانو أصبح خارج حسابات المدرب الهولندي ايريك تين هاج في صفوف يونايتد في الموسم الجاري.