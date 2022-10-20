روى الرحالة عبدالله السُلمي تفاصيل رحلته الذي توجه فيها إلى دولة قطر لحضور كأس العالم القادم مشياً على الأقدام، بعدما قطع قرابة 1400 كم خلال 42 يوم حتى الآن.

وقال السلمي :” صار لي الآن ٤٢ يوم بعد ما خرجت من جدة والسبب في ذلك هو انني من عشاق رياضة المشي كما إنني أرغب في حضور كأس العالم وكنت متحمس لتجربة استثنائية في كأس العالم”.

وأضاف “أحمل خلال رحلتي لجهاز تتبع متصل بجوال أخي وأكثر من شخص من أصدقائي ولدي كافة الاحترازات لتأمين الرحلة “.

الرحال عبدالله السُلمي: لدي جهاز تتبع متصل بجوال أخي وأكثر من شخص من أصدقائي ولدي كافة الاحترازات لتأمين الرحلة @Abdul_THC#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dJJFHCxKnY — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 20, 2022