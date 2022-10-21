أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن غياب اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد عن قائمة المنتخب المغربي سببه مستوياته المتدنية بعد عودته من الإيقاف.

وأوضح الركراكي، أن حمدالله موجود في قائمته الأولية التي تم رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفاً: «غاب حمدالله عن معسكر إسبانيا الماضي لأنه حينها كان موقوفاً لأربعة أشهر، ولهذا السبب لم أقم باستدعائه».

وكشف مدرب المنتخب المغربي، عن استغرابه من الجدل المصاحب لهذه المسألة، سائلاً: «لماذا خلقتم مشكلة بشأن انضمامه، هل سيحل المشكلة وحده؟ حمدالله لم يعجبني أداؤه بعد العودة من الإيقاف».