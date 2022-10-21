كشفت الهيئة العامة للمنافسة (GAC) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن برنامج تدريب على رأس العمل (للجنسين)؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن الوصف الوظيفي هو: التنسيق والتواصل مع المعنيين داخل الهيئة وإدخال البيانات في الأنظمة الإلكترونية، وجمع المعلومات وإعداد المراسلات والتقارير لتقديم الدعم والمساندة للموظفين في الإدارة بما يمكنهم من القيام بمهامهم التخصصية بالأوقات المناسبة ومعايير الجودة المتبعة.

وأشارت إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة، عبر بوابة التوظيف