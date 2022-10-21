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الجمعة21 اكتوبر

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 50 ثانية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫67475 مقابل الريال الواحد 0٫27213

– الدولار: 3٫75863 مقابل الريال الواحد 0٫26605

– درهم إماراتي: 1٫02328 الريال الواحد 0٫97724

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58014

– دينار أردني: 5٫30138 مقابل الريال الواحد  0٫18863

– دينار كويتي: 12٫10509 مقابل الريال الواحد 0٫08261

– دينار بحريني: 9٫96903 مقابل الريال الواحد 0٫10032

– الريال القطري: 1٫03224 مقابل الريال الواحد 0٫96877

– الدرهم المغربي: 0٫34038 مقابل الريال الواحد 2٫93787

– الجنيه المصري: 0٫19162 مقابل الريال الواحد 5٫21859

 

 

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