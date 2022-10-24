رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي، 128 إعلانًا مخالفًا لـ 94 فردًا مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم سوق الإعلانات.

واستدعت الهيئة المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما بلغ عدد المخالفات المرصودة منذُ دخول ترخيص موثوق حيز التنفيذ 460 إعلانًا مخالفًا ارتكبها 335 فردًا معلنًا.

وأكدت الهيئة رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية، حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات (920004242) أو عبر خدمة نفذ: هنا، ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام” هنا.