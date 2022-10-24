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مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 34 ثانية
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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد واشترط المجمع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– باحث علمي.
– مفهرس.
– مهندس أمن سيبراني.
– معقم مخطوطات وكتب.
– مرشد متحفي.
– مدير إدارة الميزانية.
– مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
– مجلد مخطوطات وكتب.
– مدير إدارة التشغيل والصيانة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح غداً الثلاثاء بتاريخ 1444/03/29هـ الموافق 2022/10/25م وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1444/04/03هـ الموافق 2022/10/28م، من خلال الموقع هنا

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