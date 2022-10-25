تحركت شركة “غوغل” ضد عدد من التطبيقات الخطيرة التي تم اكتشاف ضررها مؤخرا، وكان يتم تنزيلها إلى هواتف الأندرويد من خلال تطبيق “غوغل بلاي”.

وأوضحت خبراء أمن تقنيين في McAfee أن التطبيقات التي جرى حظرها كانت محملة بسلسلة البرامج الضارة الجديدة Clicker، وهو عبارة عن برنامج يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت للحصول على عائدات إعلانات غير قانونية.

ولفت الخبراء إلى أن التطبيقات الأكثر شيوعا التي تحتوي على برنامج Clicker الضار كانت برامج “Flashlight وSmart Task Manager/DxClean.

كما دعا الخبراء إلى حذف تطبيق DxClean، مضيفين أن التطبيق أدعى أنه يهدف يحسن أداء الهاتف ويوقف مشاكل الإعلانات المزعجة إلا أنه فعل العكس تماما.