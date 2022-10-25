كشف اللواء الركن عبدالرحمن بن صالح الصقير، الحارس الشخصي للملك سعود والملك فيصل، والملحق العسكري السعودي في بغداد سابقاً، عن أول جنيه منحه الملك عبدالعزيز له.
وذكر “الصقير” أنه في إحدى المرات ذهب إلى قصر الملك عبدالعزيز ومعه دفتر معاملات المدرسة من أجل توصيله إلى أمير القصور الملكية عن وضعه المدرسة، صاحب السمو الأمير مشعل بن عبد العزيز.
وأضاف أن الملك عبدالعزيز عندما شاهده منحه جنيه الأمر الذي جعله يشعر بسعادة كبيرة، واشترى بها تمر وخبز وأعطاه إلى والدته.
اللواء الركن عبدالرحمن الصقير يستعيد ذكرياته مع الملك عبدالعزيز (رحمه الله) ويروي حكاية أول جنيه منحه له @mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/WpehA4e0IK
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 25, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً