كشف اللواء الركن عبدالرحمن بن صالح الصقير، الحارس الشخصي للملك سعود والملك فيصل، والملحق العسكري السعودي في بغداد سابقاً، عن أول جنيه منحه الملك عبدالعزيز له.

وذكر “الصقير” أنه في إحدى المرات ذهب إلى قصر الملك عبدالعزيز ومعه دفتر معاملات المدرسة من أجل توصيله إلى أمير القصور الملكية عن وضعه المدرسة، صاحب السمو الأمير مشعل بن عبد العزيز.

وأضاف أن الملك عبدالعزيز عندما شاهده منحه جنيه الأمر الذي جعله يشعر بسعادة كبيرة، واشترى بها تمر وخبز وأعطاه إلى والدته.