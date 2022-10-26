تفاعلت شركة المياه الوطنية جدة مع ما نشرته صحيفة “صدى” تحت عنوان” أمانة جدة تعقب على شكوى حي الريان”، والذي جاء رداً على شكوى تلقتها من أهالي الحي حول افتقاد لخدمات الصرف الصحي، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه السطحية ونتج عن ذلك تهالك طبقات الرصف وحدوث.

وقالت الشركة إنها تعمل على تنفيذ مشاريعها التنموية وفق خطط زمنية مجدولة، وفيما يتعلق بحي الريان فهو من الأحياء التي تم اخذها بالاعتبار ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجي في عقود تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمشاريع المدن الساحلية بالقطاع الغربي بشركة المياه الوطنية.

وأضافت أنه سيتم طرح المشروع والبدء في التنفيذ بناء على أولوية مشاريع الشركة بمشيئة الله، مبدية ترحيبها بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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