فازت المملكة العربية السعودية بجائزة التميز البريدي لمعايير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية ، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للدولة التي حققت نجاحا ملحوظا في رفع مؤشرات أداء التنمية البريدية ، من حيث جودة الخدمة والموثوقية والقدرة على تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء ، والمرونة في التغلب على التحديات بما يحقق سرعة وسهولة الوصول للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي المنعقدة في العاصمة السويسرية برن ، بوفد برئاسة وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية المهندس لؤي مشعبي .

وتشغل المملكة خلال هذه الدورة منصب نائب رئيس الاتحاد ، ويشارك وفد المملكة في عدد من اللجان الفنية المتخصصة.