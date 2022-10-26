أكد الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان JP Morgan، جيمي ديمون، إن أمريكا تسعى حاليًا لاسترضاء السعودية.

وقال رئيس البنك الشهير: “بطبيعة الحال، لا يمكن أن تتوافق كل الدول الحليفة على كل شيء، فالخلاف وارد، لكن واشنطن تعمل على حل ذلك”.

وأضاف ديمون: “ستظل السعودية وأمريكا دولتين حليفتين؛ لأن كلًا منهما لديه مصالح مشتركة مع الأخرى، والعلاقة بينهما ليست تبعية وإنما علاقة دول صديقة وحليفة”.

وجاء ذلك خلال كلمة ديمون في منتدى استثمار المستقبل المعروف باسم دافوس الصحراء والذي تستضيفه الرياض على مدار 3 أيام.