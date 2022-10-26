نفذت أمانة محافظة جدة أكثر من 64 كيلو متراً طولياً من شبكة الأنابيب ، في عدد من أحياء شمال شرق المحافظة ، بمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية، التي تشمل في مراحلها (الثانية والثالثة والرابعة) .

وتمثل هذه المشاريع أحد أهم مشاريع البنية التحتية ومن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة بتكلفة إجمالية للمراحل الثلاث بلغت نحو 55 مليون ريال.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن منطقة الفلاح 3 والشوارع المتضررة بأحياء الصالحية والرحمانية تشهد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن مرحلتيه الثانية والثالثة واللتين تستهدفان إنشاء وتنفيذ ما يزيد عن 27،2 كم طولياً من الأنابيب المثقبة، مبيناً أن المرحلة الثالثة تستهدف “الشوارع المتضررة” بمنطقة الكوثر، وتشمل إنشاء وتنفيذ أنابيب بطول 13،6 كم طولياً والمرحلة الرابعة لحي الريان وتشمل 15،99 كم طولياً من الأنابيب.

وأضاف أن عدداً من الأحياء تشهد تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بنظام الشبكة المدمجة وذلك في كل من: طيبة، الهدى، الأجاويد، طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقا)، الحمدانية، الصالحية، الريان، الرحمانية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بحي التيسير، حي الفلاح 1/2/4، وحي الأصالة، كما سيجري خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن مشاريع جديدة لبرنامج تصريف مياه الامطار.

يذكر أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار جهود أمانة جدة لرفع الضرر عن السكان وحماية المرافق العامة، والارتقاء بالبنية التحتية، بجانب تعزيز التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات في المدينة.