بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنين لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والرقي “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، وأعرب لدولتكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والازدهار “.