تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫78522 مقابل الريال الواحد 0٫26417

– الدولار:3٫75875 مقابل الريال الواحد 0٫26605

– درهم إماراتي:1٫02332 مقابل الريال الواحد 0٫97721

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57804

– دينار أردني:5٫30154 مقابل الريال الواحد0٫18863

– دينار كويتي: 12٫15361 مقابل الريال الواحد 0٫08228

– دينار بحريني:9٫96912 مقابل الريال الواحد 0٫10032

– الريال القطري:1٫03227 مقابل الريال الواحد 0٫96874

– الدرهم المغربي:0٫34827 مقابل الريال الواحد 2٫87416

– الجنيه المصري:0٫19071 مقابل الريال الواحد 5٫24345