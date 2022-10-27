رجل يعترف بارتكابه جريمة قتل بعد مرور 40 عامًا

سلم رجل بريطاني نفسه إلى الشرطة واعترف بجريمة قتل ارتكبها بحق نادلٍ قبل أكثر من 40 عاماً، حيث يواجه الآن عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.

واعترف الجاني بقتل النادل عبر ضربه بعصا خشبية قبل خنقه في شقته في بنتلي كورت، كنزينغتون سكوير في يونيو 1980.

وأصبحت هذه الجريمة لغزاً لعقود من الزمان حتى دخل جون مركز شرطة هامرسميث أخيراً واعترف بها، حيث قال إنه قتل الرجل بعدما حاول التحرش الجسدي به.

وأخذت الشرطة بصمات الجاني وطابقتها مع البصمات التي عُثر عليها في مسرح الجريمة، وتبين بأنها متطابقة.