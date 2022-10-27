أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 11710 نقاط (- 89 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال.

وتراجع سهم “الأهلي السعودي”، بنسبة 6 % عند 59.80 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 18 مليون سهم.

وكان البنك قد أعلن التزامه باستثمار 5.7 مليار ريال في مجموعة “كريدي سويس”، ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9%.

وأنهت أسهم “دار الأركان” و”رتال” و”جبل عمر” و”كيان السعودية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 4 و8 %.

وأغلق سهم “سلوشنز” عند 245 ريالا (- 3 %).

وواصل سهم “الصقر للتأمين” هبوطه بالنسبة القصوى، وللجلسة الثالثة على التوالي، مغلقا عند 20.42 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون سهم.

في المقابل، ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 87 ريالا.

وصعد سهم “السعودي للاستثمار” بنسبة 1 % عند 18.20 ريال، وأعلن البنك تحقيق أرباح بقيمة 550 مليون ريال في الربع الثالث 2022.

وتصدر سهم “عذيب للاتصالات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 43.35 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل أرباح في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمير 2022 بقيمة 6.6 مليون ريال.