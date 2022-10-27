شهدت مصر جريمة قتل بشعة، حيث لقيت امرأة مصرعها حرقاً على يد زوجها، بعد 8 أشهر من الزواج.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغاً يُفيد بوصول سيدة إلى أحد المستشفيات لديها حروق متفرقة، وعلى جسدها أثار اعتداء بسلاح أبيض، وفارقت الحياة لدى وصولها للمستشفى.

وكشفت التحريات حدوث خلافات بين المجني عليها وزوجها، الذي ادعى أن وفاتها باشتعال أسطوانة غاز بها أثناء إعدادها الطعام.

لكن أكدت التحقيقات أن الزوج اعتدى عليها بسكين وأصابها في رأسها، ثم طلب من نجلها الذهاب للسوبر ماركت وعندما عاد الطفل وجد أمه محترقة.