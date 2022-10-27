لم يكتف نظام الملالي الإرهابي بإختطاف المعارضين الأحياء بل وصل فجورهم لاختطاف الأموات منهم أيضا دون مراعاة حرمة الميت ودون الالتزام بتعاليم الدين الحنيف والتي تقضي بأن إكرام الميت دفنه.

وقامت استخبارات الحرس الثوري الإيراني بإختطاف جثة الصحافي البارز رضا حقيقت نجاد، رئيس تحرير موقع “إيران واير” السابق، وأحد رؤساء التحرير في إذاعة “فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية لدى إعادة جثمانه من الخارج إلى بلاده .

وتوفي الصحافي الإيراني في 17 أكتوبر بمستشفى في ألمانيا بعد صراع مع مرض السرطان، ونقل جثمانه إلى إيران يوم 26 أكتوبر ليدفن في مسقط رأسه شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب البلاد.

وأفادت عائلة المتوفي بأنه تم اختطاف جثة الصحافي المعروف، بعد أن أصدرت السلطات الإذن بدفنه في مسقط رأسه، إلا أن العائلة تعرضت لضغوط من أجل نقل جثته من مدينة شيراز ودفنها في مقبرة أخرى خارج المدينة غير أن الأسرة رفضت هذا الطلب مؤكدة أن الجثمان لا يزال في حوزة قوات الأمن.