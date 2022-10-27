أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أن استغلال النفوذ الوظيفي هو سبب إعفاء مدير جامعة الملك عبردالعزيز من منصبه.

وأوضح متحدث الهيئة، أحمد الحسين، أن تحرك الهيئة ضد مدير جامعة الملك عبدالعزيز جاء بعد ورود معلومات عن استغلال الأخير لحسابات الجامعة لمصلحته الشخصية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أن الهيئة اتخذت بناء على هذه المعلومات إجراءات التحري والتحقق وكذلك مراجعة، وأسفر ذلك عن كشف العديد من التجاوزات التي ارتكبها مدير الجامعة في مجال التعاقدات والاستشارات والإشراف على المشاريع والبحوث كما استغل التفويض على عدد من الحسابات البنكية، مؤكدا أن الهيئة اتخذت الإجراءات بحقه واعترف مدير الجامعة بما ارتكبه من مخالفات مرصودة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه بسبب استغلاله لنفوذه الوظيفة.

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