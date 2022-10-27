أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر 653 وظيفة شاغرة في برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- فني (عدة تخصصات).

2- مساعد صحي (عدة تخصصات).

3- طبيب مقيم (عدة تخصصات).

4- طبيب نائب (عدة تخصصات).

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م وينتهي يوم الثلاثاء الساعة (2.30 مساءً) بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م، وذلك من خلال الموقع من هنـــــــــــا