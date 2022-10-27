عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع معالي وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، أكد الجانبان خلاله على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، ورحبا بتكوين مجموعة عمل رفيعة المستوى، مما يسهل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يوليو 2022م.

وأبدى الجانبان استعدادهما للتعاون في دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون في مواجهة ما يستجد من تحديات ومخاطر، وأكدا الحاجة إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل أحد أكثر شركاء اليونان موثوقية في إمدادات البترول الخام.

وناقش الاجتماع التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، ومشاريع الربط الكهربائي، باعتباره عنصرا فاعلًا في مجال تصدير الطاقة إلى اليونان وأوروبا؛ كما أكد الاجتماع أهمية تفعيل مشاركة مجموعات العمل ذات العلاقة من كلا الجانبين لتحقيق مستهدفات البلدين.