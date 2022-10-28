أحرز النجم البرتغالي هدفا بشق الأنفس في مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ضيفه نادي شيريف تيراسبول المولدوفي (3-0) مساء أمس الخميس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل رونالدو الهدف الثالث “للشياطين الحمر” في الدقيقة 81 من متابعة للكرة بقدمه اليسرى عقب تصدي حارس المرمى لتسديدته الرأسية، وذلك بعد أن عاند سوء الطالع طويلا “صاروخ ماديرا” خلال هذه المباراة.

وأقدم رونالدو على الاحتفال بهدفه اليوم على طريقة احتفاله بباكورة أهدافه في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والوحيد حتى الآن في شباك إيفرتون في الجولة العاشرة من “البريمير ليغ”.

وضم رونالدو يديه على صدره وغمض عينيه، ووقف زميله البرازيلي أنتوني الذي يعتبر النجم البرتغالي قدوة له، إلى جانبه وفعل الأمر نفسه.

وكشف نادي مانشستر يونايتد حينها، عن سر احتفال “صاروخ ماديرا” بهذه الطريقة، فقد كانت مزحة مع زملائه في الفريق، مما يسلط الضوء على الروابط القوية بين اللاعبين في مانشستر يونايتد.