أسعار العملات مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫75503 مقابل الريال الواحد 0٫26628
– الدولار: 3٫75866 مقابل الريال الواحد 0٫26605
– درهم إماراتي: 1٫02329 مقابل الريال الواحد 0٫97724
– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57954
– دينار أردني: 5٫30142 مقابل الريال الواحد 0٫18863
– دينار كويتي: 12٫14088 مقابل الريال الواحد 0٫08237
– دينار بحريني: 9٫97076 مقابل الريال الواحد 0٫10030
– الريال القطري: 1٫03239 مقابل الريال الواحد 0٫96863
– الدرهم المغربي: 0٫34487 مقابل الريال الواحد 2٫90252
– الجنيه المصري: 0٫16235 مقابل الريال الواحد 6٫16034
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