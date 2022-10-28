أسعار العملات مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫75503 مقابل الريال الواحد 0٫26628

– الدولار: 3٫75866 مقابل الريال الواحد 0٫26605

– درهم إماراتي: 1٫02329 مقابل الريال الواحد 0٫97724

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57954

– دينار أردني: 5٫30142 مقابل الريال الواحد 0٫18863

– دينار كويتي: 12٫14088 مقابل الريال الواحد 0٫08237

– دينار بحريني: 9٫97076 مقابل الريال الواحد 0٫10030

– الريال القطري: 1٫03239 مقابل الريال الواحد 0٫96863

– الدرهم المغربي: 0٫34487 مقابل الريال الواحد 2٫90252

– الجنيه المصري: 0٫16235 مقابل الريال الواحد 6٫16034