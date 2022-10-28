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صورة نادرة من الثمانينات الميلادية لحي المربع
صورة نادرة من الثمانينات الميلادية لحي المربع
منذ 1 دقيقة
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