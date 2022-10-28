أثار مشهد إخراج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو عنوة من مقعده بجوار خليفته شي، حيرة الجميع. فيما بررت الحكومة الصينية الأمر لاحقاً، زاعمة أن الرجل لم يكن على ما يرام.

واندلعت في اليوم الأخير من المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، ضجة مفاجئة على طاولة الرئيس الصيني، استمرت حوالي ثلاث دقائق وبلغت ذروتها عند خروج جيناتو من القاعة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وبدأت الضجة عندما بدا أن الزعيم السابق والمستشار المنتهية ولايته لي زانشو، يتصارعان حول ملف أحمر ، فيما لا ينبغي أن يكون هناك أي مفاجآت في هذا الحدث المهم، إذ تُعرف تعيينات الموظفين بشكل عام قبل الاجتماع من قبل كبار أعضاء الحزب.

فرغم محاولة الرئيس السابق الوصول إلى الملف الأحمر مراراً، إلا أن المستشار لي أبعد بلطف يديه عنه ونقل الملف بعيداً عنه.

ليصل لاحقا الحارس الشخصي لهو، ويتحدث إليه شي لمدة 20 ثانية تقريباً، مشيراً إلى الرئيس السابق وموجهاً إيماءة نحو الملف الغامض.

فالتقط الحارس لاحقاً هذا الملف ونظارات الرئيس السابق، ووضع يديه تحت إبطه لإخراجه من القاعة، ولمدة دقيقة كاملة بدا أن “هو” يقاوم ويحاول الرجوع لمقعده.

بينما أظهرت الصور المستشار لي يزرّر سترته ويهم في الوقوف، لكنه جلس عندما لمس وانغ هونينغ ظهره.

وعندما نهض الرئيس السابق بدا أنه وجه ملاحظة للرئيس شي، حيث هز الأخير رأسه لكن دون النظر مباشرة إلى الخلف.

كذلك وأثناء تحركه نحو المخرج نقر “هو” على كتف لي كه تشيانغ، الرجل الثاني في الحزب، إلا أن الأخير لم ينظر إليه.

…….