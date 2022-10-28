قالت رئيسة مجلس الطب الوقائي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. رجاء الردادي أن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع كورونا تؤدي للوفاة.

وقالت “الردادي” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن الأعراض تتزايد في حالة نسيان الذاكرة لموضوع والاهتمام بموضوع آخر.

ولمواجهة الإنفلونزا الموسمية قالت أن نمط الحياة الصحي يرفع المناعة وممارسة الرياضة والنوم الكافي من 7 – 8 ساعات والامتناع عن التدخين، موضحةً أن شرب “فيتامين C” و”الزنجبيل” يخفف أعراض الإنفلونزا ولا يعالجها.

فيديو | رئيسة مجلس الطب الوقائي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. رجاء الردادي: الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع كورونا تؤدي للوفاة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/paacdiBu6D — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2022