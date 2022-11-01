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الثلاثاء1 نوفمبر

الأكاديمية السعودية للترفيه تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 4 دقيقة
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الأكاديمية السعودية للترفيه تعلن عن وظائف شاغرة
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كشفت الأكاديمية السعودية للترفيه، عن توفر 650 فرصة وظيفية (رجال / نساء) لحملة (الثانوية العامة) فأعلى، من خلال الالتحاق في البرامج التدريبية (المجانية) المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مختلف المجالات.

وأوضحت أن المجالات التدريبية: دبلوم إدارة مراكز الترفيه (مدة سنتين)، دبلوم إدارة الحشود (مدة سنتين)، دبلوم أمن وسلامة (مدة سنتين)، دبلوم الصيانة (مدة سنتين).

وذكرت الأكاديمية، أن الشروط: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، أن يكون العمر من 18 إلى 30 سنة، أن يكون متفرغ / متفرغة كلياً، غير مدعوم / مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وغير مسجل بالتأمينات الاجتماعية، اجتياز المتقدم / المتقدمة اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وقالت أن الطلبات: ‏السيرة الذاتية، ‏صورة من آخر مؤهل علمي، صورة من الهوية الوطنية، فيما توجد مكافأة للمتدرب 2,000 ريال خلال فترة الدبلوم، بينما التقديم مُتاح الآن بدءاً من أمس الاثنين بتاريخ 1444/04/06هـ الموافق 2022/10/31م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى البرنامج في عنوان البريد): [email protected]

 

 

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