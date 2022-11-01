كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق WhatsApp، مبيناً أنه غالبا ما تكتشف فيه نقاط ضعف حرجة. لذلك يمكن اعتباره الأكثر خطورة.

وقال سلوبودتشيكوف :” لقد سمح تحديد نقاط الضعف في WhatsApp، بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الجهاز والحصول على المعلومات اللازمة بصورة كاملة.

وأضاف” ومن أجل ذلك يرسل الهاكرز مقاطع فيديو فيها تعليمات برمجية ضارة” لافتاً إلى أنه ليس مستبعدا وجود نقاط ضعف في برامج المراسلة الأقل شيوعا.

ويشار إلى أن سبب التسريبات أخطاء يقترفها المستخدم، بما فيها عدم تحديث التطبيق، إذ يسمح تطبيق WhatsApp بإرسال واستلام الرسائل والصور واشرطة الفيديو والوثائق والرسائل الصوتية والمكالمات الهاتفية.