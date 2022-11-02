علقت الفنانة هيفاء وهبي على حملة التنمر التي تعرضت لها على السوشيال ميديا بعد صورتها في موسم الرياض، مبينة أنها مخطط فاشل هدفها التقليل وإفساد صورتها أمام جمهورها.

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم: “أنا لوني الحقيقي أسمر، فالسمار ليس عيبًا، هو فعلًا فيه كدا؟ هو فيه أحلى من السمر؟ أحلى ناس في العالم السمر”

وتابعت: “أنا سمرا، أنا وحشة، شكرا يا عم، أنا طلعت على المسرح وأثبت للكل أن من وراء هذه الحملة أشخاص كذابين، وبيغاروا من النجاح، فالشخص اللي صالب على طوله وناجح بتغاروا منه، والشخص الفاشل تتركوا لحاله لأنه لا يؤثر عليكم، في ناس كده”

وأضافت “يعني إيه سمراء؟ أنا مبسوطة بسماري، إيه العيب في كده؟ إيه المشكلة؟ في الآخر دي صورة لا راحت ولا جت، فين العيب؟ العيب لو عملنا حفلة فاشلة، إيه العنصرية دي ؟!”

وأكدت هيفاء وهبي ” بعد كل الحملة دي طلعت على المسرح، ونجحت وجمهوري خطف قلبي، والناس كانت بتقولي عايزين ناخدك معانا، متمشيش”.