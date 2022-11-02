تقدم نادي النصر بطلب رسمي إلى اتحاد كرة القدم من أجل المطالبة بحيثيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” بشأن لاعب فريقه سابقا ومحترف الاتحاد حاليا، عبدالرزاق حمدالله.

وكان “فيفا” حكم ببراءة نادي الاتحاد فيما نسب إليه من تحريض اللاعب ضد النصر، بجانب إلزام النصر بدفع تعويض مالي حوالي 13 مليون ريال؛ بالإضافة إلى 54 ألف تتكرر شهرياً كغرامة تأخير لعدم تسديده مستحقات اللاعب.

وتأتي خطوة النصر من أجل الاستعداد للاستئناف على قرار “فيفا”، ومن المتوقع أن يحصل النصر على حيثيات القرار خلال الأسبوعين القادمين.