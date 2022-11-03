وصف سيافاش يزداني لاعب استقلال طهران، بطولة هذا الفريق في ظروف قمع الشعب بأنها “بطولة مريرة”.

وقال سيافاش يزداني خلال تصريح له في التلفزيوني الرسمي الإيراني:”أقدم بطلاً لنساء الوطن ومن فقدن أحباءهن”.

وأكد أنه في الوقت الحالي، هناك أولويات أكثر أهمية بالنسبة له من كرة القدم، في إشارة إلى الاحتجاجات والمعاملة العنيفة للمتظاهرين.

وكان لاعبو فريق استقلال الإيراني، عبروا عن تضامنهم مع الاحتجاجات الإيرانية ضد نظام الملالي بطريقتهم الخاصة، كما رفضوا الاحتفال ببطولة كأس السوبر الإيراني خلال مراسم التتويج، ولم يظهروا الفرحة بذلك.

يذكر أن الاحتجاجات لم تعد مقتصرة على وسائل التواصل الاجتماعي برغم من قطع نظام الملالي الإنترنت بل أصبح على قنوات التلفزيون الرسمي التي يمتلكها النظام الإرهابي؛ مما ينذر بسقوطه بعد أن تآكل من الداخل أمام ثورة المرأة الإيرانية.

جدير بالذكر أن إيران تشهد احتجاجات للمطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.